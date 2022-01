Espanha. Bétis procura redenção em Madrid

Avizinha-se um interessante fim de semana de futebol europeu, a começar pelo país vizinho, com os duelos marcados para sábado e domingo. O Real Bétis, uma das equipas mais proeminentes da cidade de Sevilla, que teve nesta temporada da La Liga uma série de bons resultados, não sabe o que é vencer há dois jogos na principal liga do futebol espanhol.

O emblema, cuja baliza é protegida pelo português Rui Silva, e que tem William Carvalho no meio-campo, vai, no domingo, até Madrid – mais especificamente ao bairro de Vallecas – para enfrentar o Rayo Vallecano, que tem também dado que falar nesta temporada, e que surge apenas três pontos abaixo do Bétis.

O clube andaluz chegou a estar lado a lado com os seus vizinhos sevilhanos na luta renhida pelos primeiros lugares da tabela classificativa, mas duas derrotas consecutivas (com o Athletic de Bilbao e com o Celta de Vigo, respetivamente) acabaram por custar seis importantes pontos, e na mente do Bétis não pode estar outra opção que não seja pontuar. Até porque escorregar frente ao Rayo Vallecano significará uma queda acentuada.

Também no domingo, o Atlético de Madrid, representado pelo português João Félix, que recentemente testou positivo à covid-19, vai até Villareal procurar dar continuidade a um bom momento. A última jornada foi de vitória, frente ao Rayo Vallecano, mas, antes disso, os ‘colchoneros’ passaram por um mau bocado: quatro derrotas consecutivas na liga espanhola (Mallorca, Real Madrid, Sevilla e Granada). Um golpe duro para a equipa orientada por Diego Simeone, que tem agora a oportunidade de dar sequência à vitória na jornada anterior.

A equipa da casa, no entanto, segue em sentido inverso aos madrilenos, e vem de quatro vitórias consecutivas na liga, pelo que não será nada fácil contrariar o ‘balanço’ com que chegará à partida de domingo à noite. Também no domingo, o segundo classificado, o Sevilla de Lopetegui, recebe o Getafe. Sábado é dia de duelo entre o Barcelona e o Granada, e entre o Real Madrid e o Valencia, e a jornada fica completa com o Espanyol-Elche, na segunda-feira.

Fim de semana de Taça Sábado e domingo serão também dias de jogo em Inglaterra, relativos à Taça inglesa. Esta prova proporciona confrontos menos habituais do futebol inglês: o Chelsea, por exemplo, vai receber o Chesterfield, da quinta divisão inglesa. Já o Liverpool vai estar frente a frente com o Shrewsbury, da terceira divisão, escalão no qual joga também o Morecambe, que vai viajar até Londres para jogar contra o Tottenham Hotspur, que vem de uma derrota: 2-0 frente ao Chelsea, para a Taça da Liga inglesa.