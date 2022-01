Covid-19: Novo máximo de recuperados e RT a baixar. Só 26 concelhos não estão em risco extremamente elevado

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 38.734 novos casos de covid-19 e 17 mortes associadas à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.577.050 de infeções e 19.071 óbitos associados à covid-19.

Por outro lado, o número de recuperados continua elevado pelo segundo dia consecutivo, batendo o valor recorde estabelecido ontem. Segundo o boletim diário da DGS, foram reportadas 31.917 nas últimas 24 horas. No total, 1.304.473 pessoas recuperaram da covid-19 desde o início da pandemia em Portugal.

Também é notório o contínuo crescimento do número de doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses. Há agora 1.353, mais 42 em relação a quinta-feira. De realçar que em apenas sete dias foram internadas mais 330 pessoas nas enfermarias devido ao vírus.

Quanto aos Cuidados Intensivos estão agora 161 pessoas, mais 3 que no dia anterior, um valor que se aproxima ao de dia 13 de agosto, quando se registou 162 internados.

Só Lisboa e Vale do Tejo, a região com mais novos casos, reportou mais 15.606 infeções e 9 mortes. Segue-se o Norte, com 14.689 infeções e com quatro óbitos. No Centro registaram-se 4.558 novos casos e uma morte a lamentar, no Alentejo 1.126 novos casos e com uma morte registada e no Algarve, onde também se registou uma morte, há 940 novas infecções. Já no arquipélago da Madeira há 1.526 novos casos e um óbito a registar e no dos Açores 289 novos casos, sendo a única região de Portugal sem reportar qualquer vítima mortal.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados hoje, nos quais verificam-se apenas uma subida da incidência do vírus. Portugal tem agora uma incidência de 2438,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto a nível continental o caso piora: é de 2444,5. No que diz respeito ao RT, tanto a nível nacional como no continental, o valor está nos 1,32. Na quarta-feira, este valor registava 1,41.

De referir que a DGS fez também uma atualização na matriz de risco devido ao aumento do número de casos diagnosticados. Agora, o RT chega aos 2,5 e a incidência aos 3.840.

O número de casos ativos é, agora, de 254.240 casos, mais 6.800 do que no dia anterior, e as autoridades de saúde têm 214.032 contactos sob vigilância.

Às sexta-feira, também são atualizados os dados sobre a incidência cumulativa nos concelhos. Praticamente todos os concelhos estão sob risco extremamente elevado - com mais de 960 mil casos por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias -, só restam apenas 26 dos 308 que não pertencem a essa categoria.

Ferreira do Zêzere é o concelho que regista a maior incidência em Portugal com 4.665 casos por 100 mil habitantes. Segue-se Câmara de Lobos (4.429), Porto Santo (4.310), Lisboa (4.300) e Sintra (3.956).

Já no risco muito elevado estão os concelhos: Aguiar da beira, Aljezur, Alvito, Barrancos, Corvo, Ferreira do Alentejo, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Madalena, Monchique, Mourão, Odemira, Oleiros, Pinhel, São Roque do Pico, Trancoso, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Porto, Vila Flor.

Por outro lado, o concelho com menor incidência é Velas, nos Açores, que regista 118 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se mais três municípios açorianos: Santa Cruz das Flores (231), Calheta (380) e Santa Cruz da Graciosa (407).

Consulte aqui o boletim da DGS