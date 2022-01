Encontrados 260 kg de cocaína escondidos em cervejas artesanais no aeroporto Francisco Sá Carneiro

Foram apreendidos 260 quilogramas de cocaína pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, num voo que vinha de São Paulo, no Brasil. Um suspeito foi detido por este ilícito, confirmou a PJ, esta sexta-feira.

De acordo com um comunicado da PJ divulgado hoje, a cocaína "encontrava-se numa carga transportada em voo comercial de São Paulo - Porto, composta por 60 caixas de cerveja artesanal que ocultava, diluída, quantidade de cocaína com elevada percentagem de pureza, num total de 260 quilogramas".

Através do controlo levado a cabo pelos Serviços Alfandegários da Autoridade Tributária e Aduaneira do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, foi verificado um conteúdo suspeito na carga, indicou a PJ, acrescentando que, na sequência desta analise, foi "solicitada a intervenção da Polícia Judiciária que, através do Laboratório de Polícia Científica, determinou a presença e grau de pureza" da droga.

A autoridade judiciária revelou ainda que "ao longo de três dias ininterruptos", foi possível "identificar e localizar um dos responsáveis pela estrutura criminosa que, pese a fuga encetada (...) veio a ser detido".

O detido tem "antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes" e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação tidas por adequadas.