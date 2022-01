Corpo a boiar no mar encontrado em Olhão

Foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, o corpo de um homem, que teria entre os 40 e os 50 anos, a boiar no mar na zona de Olhão, no Algarve.

De acordo com as declarações dadas pelo Comandante André Cardoso Morais, da Capitania do Porto de Olhão, ao Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 6h00 por um pescador à Polícia Marítima, sendo que, até agora, não foi possível fazer a identificação do cadáver.

Sabe-se, contudo, que o indivíduo tinha um golpe na cabeça.

O corpo já foi retirado da água e entregue ao gabinete médico-legal de Faro, tendo a Capitania do Porto de Olhão tomado conta da ocorrência.