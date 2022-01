Quadro 'Mona Lisa Torera' do espanhol Domingo Zapata vendido por mais de 1 milhão de dólares

O quadro 'Mona Lisa Torera', do artista espanhol radicado nos EUA, Domingo Zapata, foi vendido por mais de um milhão de dólares num leilão realizado durante uma festa de gala da UNICEF na ilha caribenha de San Bartolomé.

'Mona Lisa Torera', que foi adquirida por um colecionador americano anónimo no leilão supervisionado pela leiloeira Sotheby's, teve ainda o ator Leonardo DiCaprio entre as pessoas que licitaram a sua compra. "Depois de uma ‘guerra’ de lances, o quadro de Zapata, 'Mona Lisa Torera', foi vendido por 1.027.000 dólares, superando a oferta de DiCaprio", afirmou a agência em comunicado.

"É um novo recorde de leilão para minha carreira! Amo crianças e isso enche-me o coração! 100% do dinheiro será doado para ajudar crianças", revelou Zapata.

Celebridades como os atores DiCaprio e Johnny Depp, o bilionário americano George Soros, o financista americano Goldman Sachs e Diana Picasso (neta do famoso pintor de Málaga, Pablo Picasso), entre outros, têm obras de artistas espanhóis.

Zapata foi recentemente descrito pelo 'New York Post' como "o novo Andy Warhol".

O evento, que terminou com uma apresentação da artista britânica de origem Kosovar-Albanesa, Dua Lipa, foi planeado com o objetivo de arrecadar fundos para o trabalho da UNICEF para "cuidar e proteger as crianças mais necessitadas do mundo".