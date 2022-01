Que caminhos estamos a percorrer para diminuir os efeitos nefastos da pandemia nas crianças e jovens do nosso país?

Atravessamos momentos difíceis que não sendo bem geridos podem provocar danos irreparáveis na sociedade portuguesa.

Temos assistido a uma recorrente falta de planeamento e estratégia para minimizar o impacto negativo que os sucessivos confinamentos têm nas crianças. Não existiu uma preparação do regresso à escola pós-confinamento no sentido de acolher os alunos e transmitir-lhes mais segurança e apoio na solução dos seus problemas.

Atualmente abundam políticas reativas que são pensadas e acionadas apenas para apressadamente darem respostas imediatas que, na maioria dos casos, não resolvem definitivamente os problemas, apenas os mascaram em busca de obtenção de resultados estatísticos favoráveis.

Diga-se que a questão é alheia aos profissionais que trabalham com as crianças e jovens, cingindo-se à incapacidade que os decisores têm tido para adotar um plano sério e rigoroso que envolva a convergência de esforços entre várias áreas no sentido de criar condições reais e efetivas de bem-estar, segurança e desenvolvimento dos mais novos.

As crianças e jovens têm que se sentir protegidas, sem medos, culpas ou exposições. Têm direito ao acompanhamento necessário e bastante para o seu desenvolvimento integral.

Numa altura em que se regista um aumento dos pedidos de apoio e necessidades de intervenção em situações de foro psicológico entre os mais jovens, constata-se que não são estes que representam a maioria dos casos atendidos. Este é um problema social presente e, caso continue a ser negligenciado pelas autoridades, será um problema futuro grave. São as “ondas invisíveis da pandemia” que, não sendo controladas, podem dar origem a futuros tsunamis sociais.

Para concretizar a gravidade da situação, até outubro de 2021 a linha 112 recebeu 1244 chamadas relacionadas situações emergentes de alterações psicológicas e emocionais de jovens, numa média de 125 casos por mês. Ora, a dois meses de acabar o ano 2021 os números já superavam o balanço de 2020, ano em que a atividade do serviço de atendimento psicológico do INEM bateu recordes. Em 2019, antes da pandemia, foram 993 as chamadas recebidas.

Face ao aumento exponencial de situações de crise psicológica justificar-se-ia promover rastreios e avaliações psicológicas gratuitos acessíveis às crianças, jovens e famílias para que as situações de risco não cheguem a situações de perigo.

Este aumento de pedidos de ajuda merece a nossa preocupação, sendo esta redobrada quando os cuidados de saúde primários (Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiar) não asseguram o serviço de um profissional de psicologia a tempo inteiro.

Todos sabemos que os problemas psicológicos não diagnosticados podem provocar comportamentos desviantes tais como indisciplina, violência doméstica, maus tratos, violência no namoro, bullying, exclusão social, cyberbullying, entre outros.

É urgente promover um novo paradigma de intervenção no sistema emocional, de proteção e segurança da criança.

A aliança entre a intervenção social, protetiva e judicial que responda às necessidades da criança, famílias, profissionais na área da educação, psicologia, justiça é premente contribuindo com boas práticas que visam a proteção das liberdades fundamentais e promoção da sustentabilidade social.

É necessário o planeamento e execução de políticas com medidas multidisciplinares urgentes para acautelar o desenvolvimento integral dos mais jovens e possamos, assim, virar a página e nela escrever que o futuro das crianças não está esquecido.

A preocupação do Estado tem recaído, quase em exclusivo, nos grupos de risco, esquecendo que o défice de políticas relativas ao bem-estar das crianças e jovens potencia o futuro aparecimento desses grupos de risco. Este comportamento negligente dos decisores irá, com certeza, ter um impacto social e económico devastador.

