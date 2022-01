Lourdes Graça. "A minha força de vontade fez-me vencer"

No passado dia 14 de dezembro fez 90 anos e a sua história de vida está repleta de muitos cozinhados, mas a sua determinação de vencer levou-a a conseguir descobrir a melhor receita. “Não sou o que quis ser, mas o que a vida quis que fosse”, é uma das suas máximas. Desde cedo descobriu que gostava de ser atriz, mas como a família entendia que isso era coisa de “malucas”, foi avançando com o fado da sua vida, passando também ao lado da carreira de fadista. Amália chegou a ouvi-la, em particular, e disse-lhe que tinha muito jeito para cantar. Mas Maria da Graça, do alto dos seus 90 anos, continua com uma lucidez impressionante e não prescinde de ir todos os dias ao restaurante Manjar do Marquês, em Pombal, dar as suas indicações e fazer o famoso doce da casa, cujo segredo não passou, ainda, a ninguém. Lourdes Graça e o marido tornaram-se uma referência na gastronomia portuguesa com uma ‘tasca’ na bomba de gasolina da Shell que ficava em Pombal, no tempo em que não havia autoestrada e quem fazia Lisboa-Porto passava por ali obrigatoriamente. E foram muitas as caras conhecidas que por ali andaram. Herman José, por exemplo, já contou que foi ali que conheceu Amália Rodrigues. Lourdes espera que o filho, Paulo Graça, nunca destrua a sua obra fazendo remodelações modernaças no restaurante Manjar do Marquês depois de partir. “Se pensar nisso, que transforme antes isto numa casa para velhinhos”, diz. Cedo percebeu que não queria uma vida de lavoura, nem tão pouco ficar pela aldeia que a viu nascer, Arega, em Figueiró dos Vinhos. Os tempos eram outros, e ainda hoje Maria de Lourdes continua a dizer que o seu dia de folga é o que menos gosta. “O dia mais triste que tenho é quando tenho de ficar em casa. Quero estar aqui com as pessoas à minha volta, ter os meus clientes, conversar com eles e dar-lhes o que tenho de melhor para eles irem felizes”.

Tem alguma recordação da vida na aldeia?

Estive lá só até aos 11 anos. Saí quando fiz a instrução primária. Havia umas pessoas de família que iam lá passar férias todos os anos e, nesse ano, estavam lá quando eu fiz o exame da instrução primária e disseram ao meu pai que eu era mal empregada para ficar naquela aldeia. E o meu pai disse: ‘Não te esqueças que tenho mais dois’. Tenho um irmão mais velho que infelizmente já se foi embora e tenho uma irmã mais nova. E a pessoa de família disse para o meu pai: ‘Não, mas os outros não quero, agora a Lourdes é mal empregada ficar aqui’. E só sei dizer que naquele ano levaram-me mesmo para ir estudar. Moravam em Algueirão, Sintra. Mas era uma pessoa muito tímida, não queria multidões. Tudo o que fosse multidões não queria. Hoje só me quero ver rodeada de pessoas. Tive muita dificuldade em adaptar-me sem os meus pais e sem os meus irmãos. Chorava agarrada às fotografias deles. Era assim que adormecia. Até que tiveram de me trazer de volta para os meus pais. Tinha 11 anos, era uma garota. Naquela altura as pessoas não eram como hoje. É o que digo, às vezes, a garotos que vêm aqui. As pessoas hoje dizem o que sentem aos pais. Nós antigamente não tínhamos essa liberdade, era outra maneira. As pessoas não eram capazes de dizer aos pais: ‘Eu não quero ou quero isto’. Lembro-me de uma coisa que não gostava nada de fazer, mas os meus pais faziam e eu também tinha que fazer, que era a confissão. Era miúda e achava que aquilo era um disparate.

