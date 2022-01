Pedigree vs Rafeiros. Qual o "fascínio" pelas raças puras?

“Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto do meu cão”, dizia, com um misto de ironia e pessimismo, o escritor americano Mark Twain. São muitos os que, desiludidos com a natureza humana, acabam por dedicar todo o seu afeto aos animais. Consideram os cães, com a sua fidelidade a toda a prova, a melhor companhia que se pode ter na vida. Mas também há quem fique perplexo ou assustado com esta equiparação entre o afeto por um animal e por um ser humano.

De acordo com os dados de julho de 2020 do estudo TGI da Marktest, mais de três milhões e 200 mil pessoas referiram ter em casa um ou mais cães, o que corresponde a 37,6% do total de residentes no Continente com 15 ou mais anos. Apesar de algumas oscilações, a existência destes animais de companhia nos lares portugueses tem vindo a aumentar. A oscilação mais visível foi, sobretudo, entre 2013 e 2016, estabilizando em julho de 2020 com 37,6%, um valor um pouco abaixo do registado em 2019 (38,5%) e igual ao observado em 2018. Mas dentro dessa paixão pelos animais de quatro patas existem “ramificações”. Há quem queira contribuir para a “manutenção de uma raça”, fazendo criação, vendendo, ou levando os seus espécimes perfeitos a exposições e campeonatos; por outro, há quem defenda que “um animal nunca pode ser vendido”. Mas porque é que as pessoas procuram cães com pedigree? Qual o especial encanto dos cães de raça “pura”? E, do outro lado, qual o ponto de vista das pessoas que não aceitam a “mercantilização” dos animais?

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.