Lisboa com constragimentos na recolha do lixo devido a trabalhadores com covid-19

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou esta quinta-feira em comunicado que, "em virtude da atual situação epidemiológica, os serviços de recolha de resíduos estão com alguns constrangimentos para assegurar o normal funcionamento da atividade, atento o número de trabalhadores impedidos de exercer as suas funções, por terem testado positivo para a COVID -19 ou em isolamento profilático, à semelhança do que se verifica na restante população".

O município apela à compreensão dos cidadãos e acrescenta ainda que "os Serviços de Higiene Urbana do Município estão a desenvolver todos os esforços com vista a minimizar as consequências da situação, bem como, após o período em causa, proceder à rápida normalização do sistema de remoção de lixo e atividades complementares".