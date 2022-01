Jovem queixava-se de dores no peito e é diagnosticado com gastroenterite. Morreu em casa horas depois

Um jovem de 20 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira, depois de se ter dirigido ao Hospital de Águda com uma dor no peito a irradiar para o braço e ter recebido alta.

De acordo com o Jornal de Albergaria, depois de ter sido enviado para casa, Pedro Carvalho terá relatado à namorada que foi diagnosticado com uma gastroenterite. Apesar de as dores continuarem, o jovem deitou-se e acabou por adormecer. Horas mais tarde, a companheira acordou com um "respirar que não era normal, uma coisa alta" e tentou acordar Pedro, não tendo obtido qualquer reação.

Após o alerta, familiares e operacionais de emergência médica dirigiram-se habitação do casal. Foram efetuadas pelos profissionais manobras de reanimação, embora sem sucesso.

A este órgão de comunicação, a família mostra-se indignada e consternada, acrescentando que iria avançar com uma queixa-crime para que não se repitam casos semelhantes.

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, contacto pelo Notícias ao Minuto, confirmou a notícia, revelando que iria abrir um processo interno de inquérito no hospital.

“O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE, antes de mais, endereça publicamente os pêsames à família do jovem Pedro Carvalho", lê-se numa nota.

Nesta, acrescenta-se ainda que "a Direção Clínica do CHBV vai, de imediato, e como sempre o faz, abrir um processo interno de inquérito no sentido de apurar todos os factos para o esclarecimento desta situação que muito lamenta."