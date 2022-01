Jon Stewart nega ter acusado JK Rowling de anti-semitismo

O satirista comparou os goblins que dirigem o banco de Gringotes na série de romances e filmes de fantasia a personagens de uma publicação anti-semita de 1903. Contudo, agora Stewart diz que a conversa no podcast era para ser "leve" e ele "não acha que os filmes de Harry Potter sejam anti-semitas".

Rowling não chegou a comentar o episódio.

O apresentador norte-americano, que costumava apresentar o The Daily Show, agora apresenta a série da Apple TV The Problem with Jon Stewart e o podcast que o acompanha. Num episódio do podcast de dezembro, Stewart discutiu cenas da série de filmes Harry Potter, ambientada no banco mágico Gringotes.

Nos livros de enorme sucesso de Rowling e nos filmes subsequentes, os goblins que dirigem o banco são descritos como criaturas diminutas e mal-humoradas que são os guardiões do ouro.