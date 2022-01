Esgotadas senhas digitais de vacinação para esta quinta-feira

As senhas digitais para vacinação esta quinta-feira estão esgotadas, adiantaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que confirmaram também uma “instabilidade” no Portal Covid-19 motivada pela “elevada procura”.

Segundo a nota dos SPMS, as senhas digitais para o dia de hoje “estão já esgotadas em vários centros de vacinação”, e “nos próximos dias serão disponibilizadas mais senhas para agendamento de vacinação na modalidade ‘Casa Aberta’”.

Sobre a “instabilidade” detatada no Portal Covid-19, garantem ainda estar “a realizar intervenções técnicas para garantir a melhoria do desempenho do portal”.