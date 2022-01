Charlene e Alberto do Mónaco terão passado lua-de-mel separados

A Princesa Charlene e o Príncipe Alberto do Mónaco terão passado, alegadamente, a sua lua-de-mel separados, hospedados em diferentes resorts.

Segundo relatos de fontes próximas dos monarcas, cita o Express, o casal, que se casou em 2011, partiu para a África do Sul, onde passou a lua-de-mel, mas Charlene terá ficado hospedada em Umhlanga Rocks, um resort junto à praia, enquanto o marido ficou a 16 km de distância, no Hilton Hotel em Durban.

De acordo com o mesmo jornal, a ex-nadadora olímpica terá tentado fugir do Mónaco três vezes, antes de se casar com o Príncipe Alberto em julho.

A terceira tentativa de fuga ocorreu apenas dois dias antes do casamento.

Ao longo dos anos, vários rumores têm levantado dúvidas sobre o casamento real entre o governante do Mónaco e a princesa Charlene.