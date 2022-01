Princesa Leonor estará apaixonada por colega "muito bonito e estrangeiro"

A princesa Leonor, de 16 anos, regressou a Espanha no passado mês de dezembro para passar as férias de Natal com a família. Contudo, a jovem parece ter um motivo especial para regressar ao País de Gales e ao colégio UWC Atlantic, onde estuda. De acordo com a notícia avançada pelo site espanhol Informalia, a princesa das Astúrias estará apaixonada por um colega.

Segundo uma colega de turma de Leonor, citada pelo mesmo site, trata-se de um rapaz “alto, esguio, muito bonito, estrangeiro e companheiro de internato”.

De acordo com a mesma fonte, os dois conheceram-se no colégio e “deram-se bem rapidamente”.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que é noticiada uma paixão da filha mais velha do Rei de Espanha. Em 2020, foi noticiado que Leonor estaria a viver o primeiro amor, em Madrid, algo que, na altura, não terá agradado à rainha Letizia, que não terá permitido que o relacionamento avançasse. Em causa estará o facto de Letizia considerar que a filha se deve focar mais nos estudos.

Agora, com 16 anos, e longe de Madrid, a princesa, que parece ter-se adaptado muito bem à sua nova vida, pode estar mais livre para viver as suas paixões.