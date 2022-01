Uma América mais violenta e dividida, um ano após o assalto ao Capitólio

A insurreição no Capitólio marcou uma mudança do perfil da violência política nos EUA. Exatamente um ano depois, olhando para os mais de 700 detidos por avançar sobre as barreiras policiais, causando mortos e feridos, invadindo um dos símbolos do poderio americano enquanto o mundo assistia, vemos que não se tratam dos suspeitos do costume.

Até então, a violência da extrema-direita sempre fora associada maioritariamente a jovens, desempregados ou pobres, sem educação superior, envolvidos com milícias ou organizações supremacistas brancas. No entanto, não é isso que vemos entre os detidos. A média de idade está nos 40, 50 anos, mais de metade são empresários, arquitetos, médicos, só 7% estavam desempregados, verificou o Chicago Project on Security and Threats, da Universidade de Chicago. 15% tinham experiência militar, quando a percentagem costumava ser 40% entre detidos por violência de extrema-direita, a taxa de gente com cadastro é menos de metade do habitual, uns meros 13% foram identificados como membros de grupos violentos como os Proud Boys ou os Oath Keepers. Muitos mantinham famílias e vidas aparentemente estáveis.

“Isto não é simplesmente um comportamento criminoso normal ou uma escalada como lutas de rua”, salientou Robert Pape, que dirigiu a pesquisa do Chicago Project on Security and Threats, à NPR.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.