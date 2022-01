Construção. Ilegalidades e falta de segurança levaram à morte de 49 trabalhadores

Não é a primeira vez que o Sindicato da Construção denuncia os problemas do setor, apontando para situações de “escravatura contemporânea”. Estrutura sindical vai ser recebida no próximo dia 12 no Ministério do Trabalho, mas continua sem resposta por parte do gabinete de Pedro Nuno Santos.