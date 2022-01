O vírus vai de folga a 30 de janeiro?

A decisão do Governo de pedir à Procuradoria Geral da República “autorização” para deixar ir votar os eleitores infetados com covid-19, pode até ser uma medida muito nobre, pois a democracia precisa que o maior número de pessoas vá votar, mas cria mais confusões nas cabeças já desnorteadas com tantas contradições. Se as pessoas não podem sair de casa para fazer o que quer que seja, porque podem colocar os outros em perigo, esse mesmo perigo não existe junto às urnas de voto? Que sentido faz apelar às pessoas para serem conscientes e ficarem de quarentena quando estão infetados, mesmo não tendo sintomas, e depois se diz que no dia 30 de janeiro esse perigo não existe? E, como o i notícia hoje, o pico das infeções está previsto para o final de janeiro, quando poderão ser infetadas diariamente mais de 100 mil pessoas. Ou se assume que quem não tem sintomas pode andar, com os devidos cuidados, na rua ou então não faz muito sentido abrir essa exceção. Pense-se em alternativas e, como é lógico, talvez se devesse ter adiado estas eleições por mais um mês. Mas isso já sabemos que não vai acontecer. Imaginemos então que os infetados poderão ir votar presencialmente. As pessoas que estão nas mesas de voto estarão equipadas como os profissionais de saúde, fazendo lembrar os astronautas? Esses boletins ficarão de quarentena? E os infetados terão uma hora para ir votar ou locais próprios? Independentemente desta polémica, parece óbvio que vamos ter de caminhar na direção de “desvalorizar” a Omicron e deixar que todos contraiam o vírus. É que as nossas vidas já estão suspensas há tempo demais e os efeitos vão ser devastadores. É que a juntar à pandemia é necessário adicionar uma crise anunciada, com a inflação a disparar e a ameaça da subida dos juros, que levarão muitas pessoas a não conseguirem pagar as prestações/rendas das suas casas. Olhando para o que se passa nos restaurantes, quase todos vazios, começa a ser desolador o cenário que se vive e se viverá. Não vamos aguentar muito mais tempo esta paralisação.