Principal diplomata da UE oferece total apoio à Ucrânia em visita a Donbass

O principal diplomata da União Europeia (EU), Josep Borrell, prometeu "total apoio" à Ucrânia numa visita à linha da frente da guerra do país com separatistas apoiados por Moscovo.

Josep Borrell é o primeiro alto representante da UE para a política externa a visitar a região de Donbass desde que a guerra eclodiu há quase oito anos. "Estamos aqui primeiro para reafirmar o total apoio da União Europeia à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia", disse, aos jornalistas. "Qualquer agressão militar contra a Ucrânia terá consequências complicadas e custos graves".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que acompanhou Borrell numa viagem de helicóptero à região de Luhansk, classificou a visita como histórica. Foi, disse, um "sinal de unidade Ucrânia-UE face às elevadas ameaças russas".

Borrell visitou Stanytsia Luhanska, uma aldeia e ponto de passagem na linha da frente que suportou anos de bombardeamentos no conflito com separatistas apoiados pela Rússia. As tensões intensificaram-se à medida que dezenas de milhares de tropas russas se juntaram ao longo da fronteira com a Ucrânia. "O conflito nas fronteiras está à beira de se aprofundar e as tensões têm-se acumulado em relação à segurança europeia como um todo", disse Borrell.