Residência de Renato Sanches assaltada

O internacional português Renato Sanches foi alvo de um assalto na noite desta terça-feira. Este foi o culminar de uma noite que já não estava a correr bem, depois de o atleta ter falhado uma grande penalidade na eliminação do Lille, frente ao Lens, na Taça de França.

De acordo com o AS, o jogador ficou sem algum dinheiro, jóias, relógios e outros objetos de valor. A mesma publicação adianta ainda que o jogador português já apresentou queixa na polícia e está assustado com a situação.

Renato Sanches foi a mais recente vítima da onda de assaltos a casas de jogadores de futebol que está a ocorrer um pouco por toda a Europa. João Cancelo, do Manchester City, e Nicolás Otamendi, do Benfica, foram outras das vítimas.