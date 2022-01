Portugal regista mais de 78 mil inoculações de reforço nas últimas 24 horas

Um total de 3.109.134 pessoas já foram inoculadas com doses de reforço contra a covid-19, em Portugal, mais 78.750 do que na véspera. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) , 8.707.787 já completaram a vacinação primária, sendo que dessas 4.378 fizeram-no esta terça-feira.

O relatório diário de vacinação, divulgado pela autoridade de saúde, informa ainda que foram administradas um total de 2.455.902 vacinas contra a gripe, mais 12.362 do que no dia anterior.

Em relação à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, a DGS contabiliza um total de 95.857 inoculações desta faixa etária, mais 63 do que o reportado na terça-feira.

No relatório, a DGS explica adianta ainda o número de pessoas residentes no nosso país já tomaram a dose de reforço contra a covid-19 em cada faixa etária, sendo que 585.361 foram dadas a pessoas com 80 ou mais anos (89%) e 852.022 a cidadãos entre os 70 e os 79 anos, (88%).

A faixa etária entre os 60 e os 69 anos regista a toma de 890.811 vacinas (71%) e dos 50 aos 59 anos um total de 464.321 (33%).