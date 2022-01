China aperta restrições nas vésperas dos Jogos Olímpicos e Ano Novo Lunar

O país asiático adotou uma estratégia de tolerância zero contra o coronavírus, que envolve controlos rígidos de entradas no país, com quarentenas entre duas e quatro semanas, e campanhas de testes em massa e confinamentos em locais onde os surtos são detetados.