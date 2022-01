Peritos propõem fim do teletrabalho na atual situação. Regras só devem apertar se ocupação em UCI subir

Na reunião com o Governo, no Infarmed, esta quarta-feira, e em véspera do Conselho de Ministros, os peritos defenderam que deve haver uma redução de medidas restritivas, nomeadamente o fim do teletrabalho, e que as regras só devem apertar se ocupação em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ultrapassar os 70% e se o Rt estiver acima de 1.