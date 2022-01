O cão esmagado no nevoeiro...

O nevoeiro está tão denso que da janela do meu velho quarto da adolescência, nos Olivais Sul, mal consigo ver o topo do prédios dos militares, que fica logo em frente. Talvez seja por isso que as gaivotas estão perdidas e esvoaçam por aqui, ainda longe do rio que se espreita lá em baixo, num pedaço de curva, mas hoje não. Bailam numa branca dança, fantasmagórica e inquieta, num palco sem fundo que é o da impossibilidade de ver para lá das nuvens baixas, da humidade que entra pelas paredes, do frio que se entranha entre mim e no infinito das minhas recordações. Escrevia pela noite na velha Remington do meu avô Joaquim livros impossíveis que nunca publiquei. Eram todos romances inacabados e confusos, tão inacabados e confusos como eu, nesse tempo, se calhar Lembro-me do teu abraço. Acho que me abraçavas com tanta força que eu sentia que querias ver-te livre de mim. Lembro-me dos canhenhos do Direito, a decorar os princípios latinos do nemo plus juris in alium transferre quant potest ipse habet, que queria dizer qualquer coisa como não podermos transferir para outros aquilo que não nos pertence. Mentira. Dei-te tanta coisa que não era minha e tu, felizmente, não guardaste nada para ti. Mas eu queria escrever, escrever sempre, escrever sem parar como passei a fazê-lo, escrever em livros e em jornais, tornar-me com o tempo num daqueles velhos periodistas, batidos pela malícia, aos quais os franceses chamam, sem piedade, “chiens ecrasés”. Um cão esmagado procurando forçar a vista para lá do nevoeiro, para lá do Café do Ramos e do Brisa do Tejo, para lá de qulaquer coisa que traga luz ao dia apagado. “Se por desgraça/Vem dia sem jornais/Tens de ficar em casa nos chinelos/Porque nesse dia, felizmente/Não tens opinião para levares à rua”, dizia o Almada Negreiros. Teimo. Saio para a rua e deixou que o nevoeiro apague todas as minhas opiniões. Hoje nem para mim servem. Quanto mais para ti.