A Amazon teve de “consertar” a sua assistente de voz Alexa depois de esta ter dito a uma menina de 10 anos para encostar uma moeda (equivalente a uma de um cêntimo) nas extremidades de um carregador do telemóvel ligado - apenas parcialmente - à corrente elétrica. Kristin Livdahl, a mãe da criança, explicou no Twitter que esta situação aconteceu quando a família perguntou ao Echo Smart Speaker quais seriam os desafios físicos que deviam fazer por estar frio no exterior e pretenderem ficar em casa.

“O desafio é simples: ligue um carregador de telemóvel a uma tomada de forma incompleta e toque com uma moeda nas pontas expostas”. Alexa referia-se ao chamado “The Penny Challenge”, um desafio virtual difundido em redes sociais, como o TikTok, no ano passado. “Eu estava ali e gritei: ‘Não, Alexa, não!’ como se fosse um cão. A minha filha diz que é muito inteligente para fazer algo assim”, partilhou Livdahl.