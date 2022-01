Alterações Climáticas. Europa dividida quanto ao nuclear

Contra a vontade de boa parte dos Estados membros, incluindo Portugal, a Comissão Europeia bate-se pela aposta na energia nuclear e produzida com gás natural como solução a médio prazo para as alterações climáticas. Com Angela Merkel fora de jogo, Bruxelas mostrou-se disposta até a enfrentar Berlim, onde novo chanceler Olaf Scholz, “rejeita expressamente” qualquer opção que envolva energia nuclear”. “Consideramos a energia nuclear perigosa”, sumarizou Steffen Hebestreit, porta-voz do Executivo alemão, na segunda-feira.

As fraturas dentro da União Europeia são cada vez mais claras e não há solução à vista. É que em muitos países europeus as energias renováveis não são potencialmente tão rentáveis como em Portugal, que goza de sol, vento e mar invejável, tornando mais difícil alcançar a meta de tornar a Europa o primeiro continente do ponto de vista carbónico neutro até 2050. Ainda há o caso de França, que aposta tudo no nuclear há décadas e não deverá inverter esse rumo, exigindo que esta energia, que produz muito pouca emissão de gases com efeito de estufa, seja considerada verde. E, como tal, possa beneficiar de subsídios europeus.

