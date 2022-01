O problema não é a perpétua, é a impunidade

Ontem, com o seu apurado sentido de oportunismo político, o primeiro-ministro – ou terá sido o secretário-geral do PS? – acusou Rui Rio de defender o que nem a ditadura ousou impor. Na sua opinião, ao discutir com André Ventura uma eventual introdução da prisão perpétua, Rio abdicou dos seus princípios e ultrapassou uma linha vermelha. “Nem a ditadura pôs em causa esta tradição e a democracia construiu um direito penal humanista, que garante que Portugal seja o quarto país mais seguro do mundo”. Com um ar de menino acabado de sair da igreja, o mesmo António Costa que quando lhe conveio fez um acordo com a extrema-esquerda anti-sistema, continuou: “Quero ser muito claro: em circunstância alguma nós podemos ceder nos princípios ou nos valores. O combate ao populismo exige linhas vermelhas inultrapassáveis”. A questão da prisão perpétua, além de completamente acessória, parece até um pouco abstrusa. Com tantos problemas no país, vale a pena perdermos tempo e energia a discutir se um homicida deve apanhar 25 ou 50 anos? Mas o que interessa a André Ventura, provavelmente, é que a discussão reveste um alto valor simbólico. A ideia que muito boa gente tem é que existe hoje um regime de impunidade em que os criminosos beneficiam de uma justiça branda e demorada para nunca chegarem a cumprir pena pelos seus crimes. E que os partidos são cúmplices desse regime de impunidade. Veja-se, aliás, quantas figuras ligadas aos partidos estão envolvidas em processos judiciais que se arrastam. A questão dos homicidas ou violadores não é verdadeiramente relevante. A mensagem é outra: enquanto uns tentam aproveitar ou até promovem a fragilidade da Justiça para lhe escapar, Ventura promete endurecê-la. António Costa disse que foi “com surpresa” que assistiu ao teor do debate entre “o Dr. Rui Rio” e “André Ventura” (sem direito a Dr.). Mas também não deixa de ser surpreendente um primeiro-ministro desviar-se dos seus afazeres, que não serão poucos, para fazer as vezes de comentador e gravar um vídeo para o Twitter. Surpresa, ainda, embora não total, foi o subtil comentário da Ana Gomes. “Revi o debate de hoje. O banha-da-cobra arrumou o Rio”. E ainda: “Nojo, escroque da ext-direita a dizer q não há bloco europeu q aguente 700.000 requerentes asilo, fora os imigrantes”. “O banha-da-cobra”? “Nojo”? “Escroque”? Ana Gomes deixou que o ódio a cegasse. Ventura pode ter “arrumado” Rui Rio, mas com esta linguagem Ana Gomes “arruma-se” a ela própria.