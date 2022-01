Ataque a jogadores do Ovarense: Caso possivelmente ligado "a mulheres"

A Brasil Soccer Academy, empresa de gestão e representação de atletas, denunciou nas redes sociais alegadas agressões que sofreram os jogadores brasileiros do clube de futebol de Ovar.

De acordo com a publicação partilhada, durante a madrugada de segunda-feira, a residência dos atletas "foi invadida por marginais, que depredaram a casa, quebraram o mobiliário e atentaram contra a vida dos jogadores, com tentativa de homicídio".

A empresa refere ainda que os atacantes são "meliantes locais, já conhecidos pelas autoridades" e que terão entrado na habitação "armados com facas, barras de ferro e outros tipos de armas brancas e atentaram contra a vida dos que estavam no local". Os atacantes foram também acusados de proferirem insultos racistas aos jogadores brasileiros que jogam na Ovarense.

"O pior não ocorreu pois nossos atletas conseguiram fugir e se esconderam ao longo da noite nas matas, só saindo ao amanhecer", diz ainda a Brasil Soccer Academy, adiantando que o caso já foi comunicado às autoridades.

A claque da Ovarense veio já demarcar-se da situação e sublinhar que as autoridades "já conhecem os autores". O grupo de adeptos, também numa nota publicada nas redes sociais "repudia" o ato, garantindo que não se revê nele, adiantando que, não só as autoridades mas também eles sabem quem são os autores do ataque: "Nós também sabemos quem são, e essas pessoas nunca serão bem-vindas ao nosso setor, pois não nos identificamos com tais comportamentos, nem com racismo e xenofobia".

"Essas pessoas são tudo menos Ovarense e vareiros de verdade, pois somos um povo que recebe bem seja lá qual for a religião ou a raça", reforça a claque do clube.

No comunicado, é ainda dada uma "pista" sobre qual poderá ter sido a eventual razão do ataque, que nada terá a ver com futebol, "mas sim com mulheres", podendo o caso estar ligado a questões passionais envolvendo um ou mais atletas que residem na referida moradia.

O clube também já emitiu um comunicado referente ao ataque:

"Na madrugada desta segunda-feira, uma residência de dois atletas da Associação Desportiva Ovarense foi invadida por um grupo de indivíduos que atentaram contra a integridade física de todos os aqui ali habitam. Não se tratando de um assalto, esta intimidação organizada, que nada teve a ver com a ligação dos atletas ao nosso clube ou à modalidade que praticam, teria como alvo um dos residentes deste espaço", escreveu o clube, mostrando ainda total apoioi aos atletas.

"Remetendo os detalhes dos acontecimentos para as entidades devidas, este comunicado serve, em primeiro lugar, para manifestar o nosso total apoio a atletas e seus representantes. Por outro lado, tendo vindo a público que durante este incidente alguns dos envolvidos ter-se-iam declarado adeptos da Associação Desportiva Ovarense, é nossa intenção reforçar que todos e todas que pratiquem atos racistas, xenófobos ou discriminatórios jamais terão as portas do nosso clube abertas. Mais do que simplesmente nos demarcarmos de indivíduos que não poderão nunca, sob este cenário, reclamar para si a condição de nossos adeptos, enquanto instituição queremos participar e ser uma voz ativa no combate a todo o tipo de episódios desta natureza. Permanecemos ao lado dos nossos atletas, dos seus familiares e amigos, e esperamos que seja feita justiça de forma tão célere quanto possível", concluiu.