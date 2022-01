Alemanha faz apelo à vacinação através de cabras e ovelhas

Para tentar convencer os mais céticos em relação à vacinação, a Alemanha arranjou uma estratégia curiosa que pode ajudar: 700 ovelhas e cabras dispuseram-se na forma de uma seringa gigante, com cerca de 100,58 metros, para apelar à vacinação.

Fotos aéreas tiradas num campo em Schneverdingen, no sul de Hamburgo, na passada segunda-feira mostram perfeitamente a forma desenhada no chão. De acordo com o que o pastor Wiebke Schmidt-Kochan explicou aos órgãos de comunicação locais, foi usado pão para atrair os animais até à posição pretendida.

"As ovelhas são animais dos quais é fácil de gostar - pode ser que eles passem mais facilmente a mensagem", disse o pastor, citado pela Associated Press.

"Nós estamos nisto juntos, a um nível global, e só consigueremos sair disto juntos" disse ainda o homem num e-mail enviado ao Washington Post, acrescentando que espera que a "seringa de ovelhas" apele às pessoas a um nível emocional.

Já foram registados mais de 7 milhões de casos de covid-19 na Alemanha desde que começou a pandemia, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. As infeções provocaram pelo menos 112 mil mortes.

Apenas 70% da população do país germânico recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, sendo que, quem atualmente testa positivo ou esteve em contacto próximo com alguém positivo tem de se isolar durante duas semanas.

Veja aqui o momento em que as ovelhas e as cabras compuseram a seringa.