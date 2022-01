Primeira edição rara da banda desenhada de 'The Incredible Hulk' foi vendida por 490 mil dólares

A banda desenhada original, com 60 anos, que apresenta o “Incrível Hulk” foi vendida por quase meio milhão de dólares.

A rara cópia de Incredible Hulk # 1, publicada em 1962, foi comprada por um colecionador particular por 490 mil dólares, o equivalente a 433 mil euros.

O Comic Connect, site de leilões que tratou da venda, afirmou que esta foi a cópia mais cara da primeira história do Hulk já vendida.

Criada por Stan Lee e Jack Kirby, a história em quadrinhos revela a história da origem do super-herói, na qual o cientista Dr. Bruce Banner é exposto a raios gama tóxicos, e daí em diante se transforma em Hulk ao perder a paciência. Na sua primeira edição, Hulk possui a pele cinzenta. No entanto, a Marvel acabou por mudar a cor para verde - cor presente na segunda edição.

A edição em questão foi avaliada como “muito boa / quase perfeita” na escala de avaliação de banda desenhada. “Cópias com alta classificação do Hulk N 1 são notoriamente difíceis de encontrar, devido ao papel barato usado e às manchas da cor cinza na capa frontal”, explicou Vincent Zurzolo do site responsável pelo leilão.

Zurzolo previu que a emissão “continuaria a ganhar valor”. “Os valores dos quadrinhos antigos continuam a crescer”, acrescentou.