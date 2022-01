Companheiro de mulher morta a tiro em Beja é o principal suspeito do homicídio

Foi detido pela Polícia Judiciária o companheiro de Elsa Luz, a mulher de 44 anos que foi, esta segunda-feira, encontrada morta a tiro em Beja.

De acordo com um comunicado da autoridade, Fábio Cavaco, de 35 anos, foi detido por fortes indícios da prática do crime de homicídio da mulher que deixa agora dois filhos órfãos, um de 12 e outro de 24 anos.

O crime ocorreu no interior da residência da vítima, onde esta residia com o suspeito e com quem, segundo a PJ, mantinha uma relação "conturbada, com frequentes ruturas, pautada por episódios de violência doméstica".

Segundo o Jornal de Notícias, a mulher "foi agredida com o recurso a uma arma de fogo" que ainda não terá sido encontrada. Foram, contudo, recolhidos elementos que permitiram a detenção do suspeito, que vai ser presente ao primeiro interrogatório. Fábio Cavaco já tinha cumprido pena de prisão por violência doméstica contra outra mulher, com quem tinha tido um relacionamento anteriormente.

Sabe-se também que o irmão do detido, Francisco Cavaco, foi levado segunda-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Beja para a Esquadra de Investigação Criminal, onde foi ouvido e notificado para comparecer hoje em tribunal. À saída, adiantou que prestou declarações, tendo ainda partilhado a sua versão dos acontecimentos: "Ontem o meu irmão chamou-me para ir a casa porque a Elsa estava morta", referiu, sugerindo que a cunhada se teria suicidado. "O meu irmão está inocente. Fazia tudo por ela", insistiu na tese, refutada pelas autoridades.

O alerta para o crime foi dado pelas 12h20 de segunda-feira pela próprio companheiro da vítima e principal suspeito. Perante o cenário encontrado foi chamada a PSP e, posteriormente, a PJ. A vítima estaria deitada na cama e, de acordo com os primeiros exames feitos ao corpo, tudo indica que a morte tenha acontecido na madrugada anterior.

Os vizinhos não ouviram qualquer disparo mas a ferida de entrada do projétil indica que o disparo foi feito a curta distância.

Através de um forte dispositivo da PSP que isolou a rua onde ocorreu o crime, cerca das 18h10 horas de ontem, o corpo de Elsa Luz foi levado para o Gabinete Médico Legal de Beja, onde será autopsiado.