'Nós, Cidadãos!' quer eleger um deputado

O partido ‘Nós, Cidadãos!’ definiu como objetivo para estas eleições colocar um deputado na Assembleia da República, compromentendo-se a levar a “cidadania” para a casa da democracia. É a terceira vez que o partido concorre a eleições legislativas. Em 2015 conseguiu 22 mil votos, em 2019 baixou para 13 mil. Este ano almeja 50 mil votos.

"Nós iremos assumir esse compromisso com Portugal que a cidadania vai entrar de forma plena no parlamento, sem precisar de muletas de ideologias, de jogos de bastidores e de poder, porque não é isso que leva o país para a frente, declarou o presidente do partido", disse, à Lusa, Joaquim Afonso - presidente do partido.

"O objetivo mínimo são 50 mil votos para podermos ter uma subvenção (…) e eleger, pelo menos, um deputado. Eu tenho esperança de que consigamos eleger três, mas vamos ver, apontou", acrescentou.