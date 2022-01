Quase 20 mil pessoas recuperaram da covid-19 mas número de internados é o mais elevado em quase dez meses

Portugal registou nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde esta terça-feira, 25.836 novas infeções e 15 mortes. No total, desde o início da pandemia, o país soma um total acumulado de 1.460.406 infetados e 19.015 vítimas mortais. Quase 20 mil pessoas recuperaram da doença, mas há mais de 213 mil casos ativos no país.

Lisboa e Vale do Tejo foi novamente a região com mais novos casos: 10.831. Segue-se o Norte com 8.848 infeções, o Centro com 3.322, o Algarve com 653 e o Alentejo com 641. No arquipélago da Madeira há 1.322 novas infeções e no dos Açores 219.

Das 15 mortes, cinco ocorreram em cada uma das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Centro, três no Norte e duas na Algarve.

O número de internados continua a crescer pelo terceiro dia consecutivo. Segundo os novos dados da DGS, há agora mais 36 pessoas internadas do que no último relatório. São agora 1.203 os doentes com o novo coronavírus internados. Sublinhe-se que este é o maior número de internado com covid-19 desde 9 de março de 2021, quando estavam nos hospitais 1.278 infetados. Por outro lado, 147 doentes estão em Unidades de Cuidados Intensivos, valor que não se alterou nas últimas 24 horas.

Mais 19.931 pessoas venceram a doença, elevando o total para 1.227.642. Há atualmente 213.749 casos de covid-19 ativos, mais 5.890 face ao último boletim. As autoridades de saúde têm sob vigilância 188.485 contactos, mais 7.248 em relação a segunda-feira.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na segunda-feira, pelo que serão alterados apenas amanhã. De acordo com o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 1.805.2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - na passada sexta-feira era de 1182,7 - e de 1.817,3 quando analisado apenas o continente - estava nos 1188,4 na sexta-feira. Já o RT é de 1,43, tanto no território continental como no nacional. Em comparação aos dados de sexta-feira, os valores eram de 1,35 a nível nacional e 1,36 no continente.

