Reino Unido. Mulheres 32% mais propensas a morrer após cirurgia por médico masculino, diz estudo

Mulheres são 15% mais suscetíveis de sofrer um mau resultado no Reino Unido, e 32% mais suscetíveis de morrer quando um homem em vez de uma mulher realiza uma cirurgia, diz estudo.

Os resultados provocaram um debate sobre o facto de que a cirurgia no Reino Unido continuar a ser uma área da medicina dominada pelos homens e ainda os "preconceitos sexuais implícitos" entre os cirurgiões masculinos poderem ajudar a explicar porque é que as mulheres correm um risco maior quando são operadas.

"Na nossa amostra de 1,3 milhões de pacientes envolvendo quase 3.000 cirurgiões, descobrimos que as pacientes do sexo feminino tratadas por cirurgiões do sexo masculino tinham 15% mais probabilidades de resultados piores do que as pacientes do sexo feminino tratadas por cirurgiãs", disse a Dra. Angela Jerath, professora associada e epidemiologista clínica na Universidade de Toronto no Canadá e co-autora dos resultados. "Este resultado tem consequências médicas reais para as pacientes do sexo feminino e manifesta-se em mais complicações, readmissões no hospital e morte para as mulheres em comparação com os homens".

Os resultados foram publicados na revista médica JAMA Surgery. "Estes resultados são preocupantes porque não deve haver diferença de sexo nos resultados dos pacientes, independentemente do sexo do cirurgião”, disse ainda Jerath.