Maestrina assume o controlo do teatro de ópera italiano pela primeira vez

A maestrina Oksana Lyniv assume este mês de janeiro o cargo de diretora musical do Teatro Comunale di Bologna, em Itália, iniciando um mandato de três anos que inclui pelo menos a direcção de duas óperas e dois concertos por temporada.

A artista, que já havia protagonizado um momento em que foi também pioneira, quando foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra no mítico Festival de Bayreuth, no verão passado, torna-se assim a primeira profissional do sexo feminino a encabeçar um teatro de ópera italiano.

A maestrina que foi convidada pela instituição italiana no outubro passado e começará as funções a 22 de janeiro, publicou um post na sua conta de Instagram, onde se mostra “honrada”, lembrando que Itália é “um país onde a música clássica tem uma história extraordinária, é sentida em todos os cantos e faz parte da identidade nacional”.

Só a cidade de Bolonha, explica, tem 50 ruas com o nome de compositores clássicos.

No Instagram, a maestrina recorda ainda que o Teatro Comunale di Bologna foi inaugurado em 1763, com a estreia da ópera Il Triunfo di Clelia, de Willibald Gluck, na presença do compositor.

“Não sabia, quando recebi a carta do Teatro Comunale que seria a primeira directora musical de uma ópera italiana. Estou muito feliz e honrada por fazer parte deste acontecimento e desta mudança histórica”, revelou ao jornal britânico The Guardian.