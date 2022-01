Jovem de 21 anos detido pela prática de um crime de incêndio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 21 anos, por ser suspeito da prática de um crime de incêndio, no concelho de Oeiras.

Em comunicado, esta terça-feira, a autoridade revela que os factos ocorreram na madrugada do dia 1 de janeiro, numa zona habitacional da freguesia de Carnaxide e Queijas.

“O suspeito ateou fogo a uma viatura, que ficou completamente destruída, propriedade de um familiar, a qual se encontrava parqueada na via pública, em área contígua a uma zona habitacional”, começa por explicar a PJ.

Na sequência do incêndio provocado, as chamas “propagaram-se a outras duas viaturas estacionadas nas imediações da primeira e só não alastraram a mais veículos por via da rápida intervenção dos Bombeiros”.

As diligências pela PJ permitiram “a recolha de sólidos elementos indiciários”, a identificação do autor do crime, a sua localização e detenção fora de flagrante delito.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, visando a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.