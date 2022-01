No Brasil, a gripe voltou em força no verão. "É uma antecipação nunca vista", diz médica

Nos grupos brasileiros nas redes sociais dedicados à covid-19, o vírus que dominou as atenções nos últimos tempos começou a dar lugar a outro: o vírus influenza. “Alguém aí com a nova gripe com uma pequena falta de ar que não passa?”, questionava há dias um internauta numa página onde ao longo dos últimos meses só se falou do SARS-Cov-2 e dos seus sintomas persistentes. Abrindo sites noticiosos do outro lado do Atlântico, é também disso que se fala: uma epidemia de gripe associada à estirpe AH3N2 “Darwin”, identificada na Austrália. O que está fora do lugar? É verão no Brasil e as epidemias de gripe sazonal são esperadas no outono/inverno. Na cidade de São Paulo, nos últimos dias havia mais pessoas hospitalizadas com gripe do que com covid-19, noticiou a imprensa, e antes do Natal houve alertas para o risco de uma “tempestade perfeita” com a covid-19 a circular ao mesmo tempo e confirmada a Omicron no país. Esta segunda-feira confirmou-se também no Rio de Janeiro o primeiro caso do que tem sido chamado de “flurona”, a co-infeção com o vírus da gripe e o SARS-Cov-2 ao mesmo tempo, numa jovem de 16 anos.

Ao telefone de Brasília, Isabel Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), explica ao i que a antecipação da época gripal que se tem vivido no Brasil é inédita mas para já não há indícios de que a nova estirpe seja mais severa do que o H3N2 que circula habitualmente e que ciclicamente é associada a anos em que a gripe tem maior impacto na saúde.