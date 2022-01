Nem Ventura é o Diabo nem Catarina uma santa

Assisti ao debate entre Catarina Martins e André Ventura e fiquei com a nítida sensação que o líder do Chega ganhou o debate, apesar do seu lado irritante, de menino traquinas que gosta de interromper o raciocínio do “adversário”, para o baralhar. Ventura não resiste a ser inconveniente e gosta que não se discutam determinadas matérias. À cabeça da discussão, num tema que lhe é tão querido, gostava de saber o que pensa das agressões bárbaras dos militares da GNR aos trabalhadores estrangeiros de Odemira, mas passou pelo tema como cão por vinha vindimada. Já Catarina Martins falava com uma superioridade intelectual que não lhe fica bem, e socorrer-se do Papa Francisco também foi bastante insólito, apesar de concordar com o chefe máximo da Igreja Católica. Mas também aí está uma discussão que deve ser séria e não se pode ficar pela troca de acusações mútuas. A Europa precisa de mão-de-obra, mas não pode abrir as fronteiras a todos os migrantes que têm um sentido de vida completamente diferente do nosso, onde as mulheres, por exemplo, são tratadas como lixo. Há que saber quem se pode integrar, mantendo as suas tradições, mas respeitando as nossas. Precisamos de migrantes que acrescentem alguma coisa, mas tem de haver um limite para tal. Imaginemos, por absurdo, que todos os chineses deixavam o seu país e que desciam até à Europa. Alguém acha que poderiam ser integrados e que havia espaço para todos? São vários os exemplos que ficaram por esclarecer, mas o que mais me impressionou foram as análises de alguns comentadores que se referem a Ventura como representando um modelo do Diabo e a Catarina como uma santa que só quer o bem na Terra. Até acredito que as suas intenções sejam as melhores, mas à semelhança de Sérgio Sousa Pinto também não gostaria de viver num país governado pelo BE ou pelo PCP – e, já agora, pelo Chega. Aqui ficam duas frases do deputado do PS que alguns jornalistas têm problemas em reconhecer. “O PCP é evidentemente de extrema-esquerda, mas é um partido complexo”. “Não [gostaria de viver num país governado pelo BE]. Para já porque viveria num país economicamente depauperado e miserável. É um partido que ainda acredita na condução estratégica da economia pelo Estado, ainda acredita na nacionalização por setores. Acho que viveria num país empobrecido que mais tarde engendraria uma nomenclatura privilegiada e em nome das melhores intenções, atacaria as liberdades públicas e individuais”. É engraçado que poucos jornalistas sejam capazes de dizer isto.