APEF desafia portugueses a interromperem o consumo de bebidas alcoólicas durante estre mês

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) anunciou, esta segunda-feira, que vai levar a cabo uma ação nacional de consciencialização para a doença hepática alcoólica, uma consequência do elevado consumo de álcool. Sob o mote “31 Dias Sem Álcool”, esta iniciativa surge no âmbito do desafio “Janeiro Sem Álcool” e ocorrerá durante este primeiro mês de 2022, nas redes sociais da associação.

“Com esta ação pretendemos ajudar as pessoas a adquirir um estilo de vida mais saudável durante o ano que agora começa. É importante que a população adulta pense nos seus comportamentos a nível social e nas consequências que os mesmos trazem para a sua saúde; e que alerte os seus jovens para os riscos do consumo de bebidas alcoólicas. A verdade é que é possível viver sem álcool não invalidando que as pessoas não se possam divertir, relaxar ou socializar.”, explica, em comunicado enviado às redações, José Presa, presidente da APEF. “A ingestão excessiva e continuada de álcool traz consequências sérias em termos de saúde, nomeadamente para o fígado, como fígado gordo, hepatite alcoólica e cirrose hepática; ou consequências indiretas como as resultantes por exemplo dos acidentes de viação. Estas situações, quando não tratadas ou prevenidas, lesam gravemente a saúde e podem, até, levar à morte", adiciona o dirigente.

Ainda que esta seja a primeira vez que a "Janeiro Sem Álcool" decorrerá em Portugal, está implementada em vários países desde 2013. De acordo com dados do relatório do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), de 2019, que considera indivíduos a partir dos 15 anos, 84,5 por cento dos inquiridos - com 18 anos -, 70,1 por cento - com 16 anos -, e 37 por cento - com 14 anos -, esclareceu que ingeriu bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à data da realização do inquérito. É de realçar que o estudo deu igualmente a conhecer que o consumo de álcool é mais elevado por parte dos homens, com 19,4 litros de puro álcool per capita por ano, do que das mulheres, que consomem 5,6 litros.

Por meio da consulta do relatório "Prevenir o Uso Prejudicial do Álcool", divulgado no final de maio passado pela OCDE, é possível entender que cada português com 15 ou mais anos consome 12 litros de álcool puro anualmente. Isto é, 2,5 garrafas de vinho e ou 4,6 litros de cerveja por semana por pessoa. Deste modo, o país ocupa o 10.º lugar entre os 52 países da OCDE que mais bebidas alcoólicas consome.