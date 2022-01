Homem de 60 anos encontrado morto junto a árvore em Ponte de Lima

Um homem de 60 anos foi esta segunda-feira encontrado morto junto a uma oliveira, na freguesia de Anais, em Ponte de Lima. Até agora, são desconhecidas as causas que levaram à sua morte, disse à agência Lusa Carlos Lima, o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com o responsável, "o homem não apresentava ferimentos visíveis, sendo que encostada à oliveira foi encontrada uma escada com cerca de seis metros de altura".

"Não há testemunhas da ocorrência e, por esse motivo, não se sabe se terá caído da escada, ou ainda no solo", referiu ainda Carlos Lima.

Após ter sido dado o alerta, por volta das 16h00, compareceram no local, além da corporação local de bombeiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV, estacionada no hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e a GNR, num total oito operacionais e quatro viaturas.