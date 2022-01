Registados mais de 103 mil pedidos de agendamento para vacinação contra a covid-19 de crianças

Até às 16h30 desta segunda-feira, registaram-se cerca de 103 mil pedidos de agendamento para a vacinação contra a covid-19 de crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos, segundo informação divulgada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde em comunicado.

Importa referir que, em causa, estão marcações para os dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro. No entanto, este processo também pode ser levado a cabo pelos cidadãos com 60 ou mais anos - para dose de reforço contra o novo coronavírus e/ou gripe -, 50 ou mais anos - para dose de reforço contra a covid-19 - e 30 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

De acordo com dados veiculados pela Serviço Nacional de Saúde (SNS), no relatório diário de vacinação, mais de 100 mil pessoas receberam no domingo as vacinas contra a covid-19 e a gripe sazonal, das quais 81.531 foram inoculadas com a dose de reforço contra o novo coronavírus. Conclui-se que 16.867 pessoas já foram imunizadas contra a gripe e 2.677 completaram a vacinação contra a covid-19, sendo que 38 crianças entre os cinco e os 11 anos iniciaram a vacinação contra esta doença. Deste modo, constata-se que mais de 8,6 milhões de pessoas têm a vacinação contra a covid-19 completa, mais de 2,9 milhões a dose de reforço e mais de 2,4 milhões a vacina da gripe.