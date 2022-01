Mercado automóvel tomba

Foram matriculados 16333 veículos automóveis, em dezembro, ou seja, menos 28% face ao mesmo mês de 2019 e menos 10,7/ quando comparado com dezembro de 2020. Já no total do ano foram colocados em circulação 180277 novos veículos, uma diminuição de 32,7% relativamente a 2019, apesar da comparação com 2020 apresentar um ligeiro aumento de 1,9%, diz a ACAP.

Em relação aos automóveis ligeiros de passageiros novos foram matriculados 12.608 automóveis em dezembro, o que representa uma queda de 28,9% face ao mesmo mês do ano de 2019. Em comparação com dezembro de 2020 o mercado registou também uma queda de 11,5%.

De janeiro a dezembro de 2021, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 146.637 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 34,5% relativamente a período homólogo de 2019. Em comparação com o ano de 2020, o mercado registou um pequeno acréscimo de 0,8%.

A ACAP chama, no entanto, a atenção para o facto de se ter registado em 2021 um aumento de 54,2% dos veículos ligeiros de passageiros novos movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos. “Em particular, verifica-se um aumento de 69,3 por cento nos veículos elétricos em comparação com 2020”, afirma a associação.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou, no último mês de 2021, uma evolução negativa de 27,7% face ao mês homólogo do ano de 2019, situando-se em 3.281 unidades matriculadas. Quando comparado com o mesmo mês de 2020, verifica-se também um decréscimo de 10,7%.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 28.790 unidades, o que representou um decréscimo de 25,1% face ao ano de 2019 e um aumento de 4,4% em comparação com o ano de 2020.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em dezembro de 2021 verificou-se um aumento de 2,5% em relação ao mês homólogo de 2019, tendo sido comercializados 444 veículos desta categoria. Mas em comparação com o mesmo mês de 2020, o mercado registou um aumento de 21,6%.

Em 2021 as matrículas desta categoria totalizaram 4.850 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 13% relativamente a 2019 e um aumento de 21,3% quando comparado com o ano de 2020.