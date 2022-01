Veja os feriados de 2022 e aproveite para começar a planear as suas férias

Com o começo do novo ano, um dos pensamentos mais comuns dos trabalhadores portugueses é saberem quando vão poder tirar férias. Este pode ser considerado um ano de sorte, uma vez que dá a possibilidade de aproveitar vários fins de semana prolongados.

Recorde-se que as empresas têm até 15 de abril para fixar o mapa de férias dos colaboradores, sendo que no ano passado, este prazo foi alargado durante mais um mês devido à pandemia.

Segundo o Código do Trabalho, o "empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do termo dos períodos de férias de cada trabalhador, até 15 de abril de cada ano e mantém-no afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de outubro".

O primeiro feriado do ano acontece na terça-feira de 1 de março e é o Carnaval. Apesar de não ser um feriado oficial, há muitos funcionários que têm tolerância de ponto nesse dia.

Em abril há dois feriados: a Sexta-Feira, a 15 de abril, e o Dia da Liberdade, a 25, que calha a uma segunda-feira, existindo por isso a oportunidade de descansar durante três dias seguidos numa semana a seguir à outra.

Na semana a seguir há logo outro feriado, 1 de maio, contudo, calha a um domingo.

Junho é o mês dos feriados: O primeiro é dia 10, calha a uma sexta-feira e celebra o Dia de Portugal e de Camões.

Na segunda-feira seguinte, os lisboetas vão ter direito ao feriado do Dia de Santo António, comemorado dia 13, e no dia 24 é a vez dos habitantes da Invicta celebrarem o São João - calha a uma sexta-feira.

Pelo meio, há ainda o feriado de dia 16 de junho, uma quinta-feira, em que se celebra o Corpo de Deus.

Em julho não há feriados e por isso, só a dia 15 de agosto é que terá a oportunidade de aproveitar mais um fim de semana prolongado, uma vez que o dia da Assunção da Nossa Senhora calha a uma segunda-feira.

O mês do regresso às aulas também não traz nenhum feriado, tendo, por isso, de esperar até dia 5 de outubro para aproveitar mais um feriado. O Dia da Implantação da República calha a uma quarta-feira.

Novembro começa logo com o Dia de Todos os Santos. O primeiro dia do mês calha a uma terça-feira, tendo, por isso, a possiblidade de fazer ponte e usufruir de quatro dias de descanso.

O último mês do ano traz os feriados dos dias 1 e 8 de dezembro, que calham ambos a uma quinta-feira. Já o dia de Natal, 25, celebra-se num domingo.