BdP. Dívida pública cai para 269,8 mil milhões em novembro

A dívida pública na ótica de Maastricht – a que conta para Bruxelas - diminuiu 1,4 mil milhões de euros para 269,8 mil milhões de euros até novembro. Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

No entanto, tendo em conta o pico que foi atingido em junho, essa redução já vai em 7,7 mil milhões de euros. De acordo com a entidade liderada por Mário Centeno, esta redução refletiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida no valor de 1,6 mil milhões de euros.

A dívida pública totalizava 131,4% do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano, o que representa uma redução de 4 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior. O Governo tem como meta atingir 126,9% do PIB, valor que inscreveu na sua proposta de Orçamento do Estado para 2022, que acabou por ser chumbada pelo Parlamento.

Recorde-se que a dívida pública corresponde às responsabilidades financeiras do setor das administrações públicas e é um dos indicadores macroeconómicos mais relevantes utilizado para avaliar a saúde financeira das administrações públicas de um país e, frequentemente, do próprio país como um todo.