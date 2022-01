George Lopez abandona espetáculo de Ano Novo a meio depois de se sentir mal

2021 não terminou da melhor forma para George Lopez. O comediante norte-americano com raízes mexicanas abandonou o palco a meio do seu espetáculo de Ano Novo, tendo adoecido durante o mesmo, adiantou o site TMZ.

De acordo com as informações do site, Geroge Lopez, de 60 anos, terá atuado durante cerca de 30 a 45 minutos na sexta-feira, no casino Muckleshoot Casino Resort, em Auburn, no estado de Washington. Na atuação, foi notório que Lopez lutou para continuar o espetáculo, mas começou a suar e pediu um copo de água, explicaram testemunhas à mesma fonte. Depois de ter pedido o refresco, o comediante sentiu que já não conseguia estar em palco e abandonou-o.

A TMZ indica que uma ambulância chegou ao casino, no entanto ficou por esclarecer se aquele veículo de assistência médica estava destinado a Lopez.

Após o incidente, o casino anunciou que o espetáculo seguinte, marcado para as 20h, seria cancelado e remarcado para 18 de março.

George Lopez não remeteu nenhuma mensagem para os fãs nem para a comunicação social acerca da mal disposição, no entanto partilhou um 'tweet', no qual disse "obrigado", identificando a conta do Twitter da Alaska Airlines, uma companhia aérea.