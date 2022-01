Redução do isolamento de infetados com covid-19 para sete dias ainda não está em vigor

A primeira semana do ano arranca com os infetados com covid-19 a ter de permanecer em isolamento 10 dias. No final da semana passada, a Direção Geral da Saúde anunciou a redução do período de isolamento de infetados assintomáticos para sete dias e também nas situações em que os sintomas já tenham passado, mas logo na altura indicou que a norma só seria atualizada no decurso desta semana. "A operacionalização desta decisão técnica, pela necessidade de atualização de normas e de reparametrização do sistema de informação, estará concluída o mais brevemente possível, no decurso da próxima semana", pode ler-se na nota informativa publicada no site da DGS no dia 30.

Ainda assim, alguns infetados que contavam ter "alta" mais cedo estão a ser surpreendidos pelo facto de o isolamento se manter até aos dez dias. "Pensei que estaria (em vigor) e que já estaria com ordem de soltura, tenho de me aguentar mais uns dias", descreveu esta segunda-feira ao i um lisboeta que passou o Natal e o Ano Novo em isolamento.

No site da DGS, é possível confirmar que a Norma nº 004/2020 ainda não foi atualizada, sendo estas as orientações que as equipas de saúde pública continuam a seguir:

a. 10 dias nas pessoas assintomáticas;

b. 10 dias nas pessoas que desenvolvem doença ligeira ou moderada;

c. 20 dias nas pessoas que desenvolvem doença grave;

d. 20 dias nas pessoas com imunodepressão, independentemente da

gravidade da evolução clínica.

Questionada pelo i sobre quando serão atualizadas as regras, a DGS manteve a indicação de que a alteração ocorrerá esta semana.

Com o aumento de infeções e com as atuais regras, é expectável que esta semana possa haver 600 a 650 mil portugueses em isolamento entre infetados e contactos de alto risco, estimou na semana passada ao i Carlos Antunes, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.