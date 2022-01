A mensagem de Ano Novo do Presidente da China

O Presidente Xi Jinping proferiu uma saudação alusiva ao Ano Novo de 2022 através da Rádio e Televisão Central da China (CCTV) e da Internet. É o seguinte o teor da saudação do Presidente chinês:

“Desde Pequim, desejo a todos um Feliz Ano Novo!

Olhando para trás, o ano que agora termina foi notável. Assistimos a acontecimentos marcantes na história do Partido e do país. Foi um ano de convergência histórica pela meta dos 'dois centenários' [os cem anos da fundação do Partido Comunista, que se assinalou em 2021, e a preparação do centenário da República Popular da China, que será atingido em 2049]. Embarcámos numa nova viagem para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, e avançamos a passos largos e de cabeça erguida no caminho para alcançar a grande reviltalização da nação chinesa.

Desde o início até ao fim do ano, no campo, nas empresas, nas comunidades, nas escolas, nos hospitais, nos quartéis militares, nos institutos de investigação e em muitos outros locais, , todas as pessoas trabalharam com dedicação e contribuíram, obtendo bons resultados.

Com o avanço do tempo, o que vemos e sentimos é uma China resistente e próspera, cujo povo é simpático e respeitável, cujo desenvolvimento se renova a cada dia e cuja causa é transmitida de geração em geração.

A 1 de Julho, celebrámos o centenário da fundação do Partido Comunista da China. Na Praça Tiananmen recordei, com muita emoção, que apesar das vicissitudes no caminho histórico, o Partido liderou o povo chinês para enfrentar todos os desafios e dificuldades, com inabalável perseverança e espírito resistente.

Se não esquecermos a nossa intenção original, seremos sempre capazes de atingir o nosso objectivo. É essa a única forma de vivermos à altura da história, dos tempos e do povo.

A terceira resolução histórica do Partido foi aprovada na 6.ª sessão plenária do 19.º Comité Central. As realizações dos últimos cem anos são inspiradoras e estimulantes.

Recordo a conversa entre o então Presidente Mao e Huang Yanpei, e como só podemos ganhar a iniciativa na história se formos suficientemente corajosos para nos revolucionarmos a nós próprios. O grande rejuvenescimento da nação chinesa nunca pode ser alcançado facilmente ou batendo num tambor, nem pode ser alcançado num único dia ou numa única noite. Devemos sempre ser clarividentes, pensar no perigo em tempos de paz, manter a determinação estratégica e a paciência, e 'alcançar o largo e esgotar o subtil'.

A grandeza de uma grande nação também vem com o peso de uma grande nação. Os diversos assuntos da Nação constituem, afinal, os assuntos das famílias comuns. Andei por vários locais e vi e ouvi muitas situações que foram muito esclarecedoras e inspiradoras. Sempre que vou às casas do povo, pergunto frequentemente que outras dificuldades têm, e levo as palavras do povo a peito.

O que preocupa o povo é o que sempre tenho presente, nunca esqueço as suas aspirações. Eu também experimentei a vida nos meios rurais e tenho um sentimento profundo sobre a pobreza. Com esforços de geração em geração, as pessoas que eram pobres têm agora alimentos e roupas suficientes, bem como acesso à educação, à habitação e aos seguros de saúde. A construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e a eliminação da pobreza são compromissos já honrados pelo nosso Partido e também contribuições nossas para o mundo. Para que todos levem uma vida melhor, não podemos ficar satisfeitos com os resultados já obtidos, pois temos ainda um longo caminho a percorrer.

A manutenção das águas do rio Amarelo duradouramente apaziguadas e apropriadamente utilizadas é a esperança dos filhos da nação chinesa por milhares de anos. Nos últimos anos, visitei nove províncias e regiões autónomas nos cursos médio e inferior do rio. Dos Amarelo e Yangtzé, que são “rios mãe” do povo chinês; ao lago Qinghai, onde as águas ondulam, e o rio Yarlung Zangbo, com correntes majestosas; do projeto secular de transferência das águas do sul para o norte, ao reflorestamento na comunidade de Saihanba, como uma faixa verde no mapa; dos elefantes selvagens de Yunnan, que se deslocaram para norte e retornaram ao sul, aos antílopes tibetanos que migram e se reproduzem... Tudo isso nos ensina que o meio ambiente não decepciona aqueles que o protegem.

Neste ano, houve ainda muitas vozes, histórias e momentos inesquecíveis. Foi feito o juramento dos jovens: 'O Partido pode contar comigo e vou tornar a China forte'. Também foi emitida a declaração emocionante: 'O meu amor puro é somente guardado para a China'. Foram lançados a sonda Zhurong para explorar Marte, o satélite Xihe para explorar o sistema solar; e o módulo Tianhe, que está no espaço. Os atletas competiram com dinamismo e esforços para obter bons resultados. Todo o país se empenhou com firmeza para prevenir e controlar a epidemia do novo coronavírus. Os habitantes que sofreram com calamidades foram ajudados para reconstruir as suas casas. Os soldados e oficiais do Exército Popular de Libertação e da Força da Polícia Armada esforçaram-se pelo fortalecimento militar e pela defesa da segurança do país. Inúmeras pessoas comuns, mas heroicas, lutaram arduamente, convergindo numa corrente majestosa que a China segue para avançar na nova era.

A pátria sempre esteve preocupada com a prosperidade e estabilidade de Hong Kong e de Macau. Só através de esforços concertados é que o sistema "um país, dois sistemas" pode ser estável e de longo alcance. É o desejo comum dos compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan de alcançar a reunificação completa da pátria. Espero sinceramente que todos os filhos e filhas chineses dêem as mãos e avancem para criar um futuro melhor para a nação chinesa.

Quando falei com líderes estrangeiros e chefes de organizações internacionais ao telefone e por ligação vídeo, eles elogiaram repetidamente a contribuição da China para a luta contra a pandemia e a prevenção a nível global. Até à data, a China já forneceu um total de 2 mil milhões de doses da nova vacina a mais de 120 países e organizações internacionais. É apenas através da solidariedade e cooperação que os países de todo o mundo podem escrever um novo capítulo na construção de uma comunidade de futuro compartilhado para Humanidade.

Dentro de pouco mais de um mês, serão abertos os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Pequim. Que mais pessoas participem em desportos com gelo e neve, que é também a essência do Movimento Olímpico. Vamos esforçar-nos para que sejam uns excelentes Jogos Olímpicos. O mundo olha com expectativa para a China, e a China está pronta para corresponder.

Os sinos do Ano Novo estão prestes a tocar. Os nossos três astronautas estão em missão oficial no espaço, os nossos compatriotas no estrangeiro continuam a trabalhar arduamente, as nossas embaixadas, consulados, empresas chinesas, bem como os nossos estudantes internacionais, continuam a trabalhar arduamente para concretizar sonhos.

Obrigado a todos pelos vossos esforços! Os meus sinceros cumprimentos de Ano Novo.

Vamos juntos por um futuro compartilhado! Que o nosso país desfrute da prosperidade e o nosso povo viva em paz e harmonia!”