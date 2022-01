Arrancaram os debates das legislativas

Arrancam este domingo os debates para as eleições legislativas. O pontapé de saída foi dado por António Costa, do PS, e Rui Tavares, do Livre, às 20h50 na RTP. Mais tarde, às 22h00, na SIC Notícias, foi a vez dos dois partidos que disputam o terceiro lugar nas eleições se defrontarem: de um lado, o Chega, representado por André Ventura; do outro, o Bloco de Esquerda, representado por Catarina Martins.

Os debates são momentos-chave para o eleitorado esclarecer o seu sentido de voto. Importante para a separação das águas será o debate de amanhã, às 21h00, na SIC, entre o PSD e o Chega. Apesar de Rio fazer questão de colocar o seu PSD ao centro, o PSD é, por norma, visto como o grande partido da direita portuguesa.

Ora, sendo o Chega um partido manifestamente de direita, o confronto permitirá traçar as diferenças entre o PSD atual (que não é de direita, embora ocupe esse lugar eleitoralmente) e aquele que é o maior partido de direita assumida da atualidade. Assim, servirá como uma plataforma de esclarecimento para os eleitores que não se reveem em Rio e pensam migrar o seu voto para o Chega. Já o contrário - eleitores do Chega voarem para a São Caetano à Lapa - a acontecer, não fará comichão a Rio, que afirmou “não querer o eleitorado do Chega”. Ventura agradece.

Quarta-feira destacam-se dois debates. Às 21h00, na TVI, António Costa enfrentará o seu antigo parceiro de geringonça, Jerónimo de Sousa. Do embate - que só com muita sorte nos recordará o célebre de 1975 entre o Soares e Cunhal - esperam-se algumas linhas acesas sobre quem, afinal, tem a “culpa” de estarmos na situação atual: se o PCP, porque foi irresponsável e preferiu uma crise política a ceder nas negociações do Orçamento, se o PS, exatamente pelos mesmos motivos. Note-se, ainda, que o PCP rejeitou debater em canais por cabo, pelo que a sua lista de debates diretos ficou limitada a dois: amanhã, com o PS; e a 12 de janeiro, na SIC, com o PSD.

Também na quarta-feira, o debate entre o PAN e o CDS será interessante, visto tratar-se de dois partidos do mesmo tamanho eleitoral e ambos em rota descendente. Além disso, tanto um como outro atribuem muita importância ao mundo rural, tendo, todavia, visões antagónica sobre ele (os primeiros, pós-moderna, os segundos, conservadora) - razão pela qual o assunto deve vir à tona e aquecer os ânimos.

Ainda esta semana, destaque para o BE contra a IL - economicamente opostos - na quinta-feira, na SIC, e para o PSD contra o CDS no dia a seguir. Neste, Rodrigues dos Santos procurará colar Rio ao socialismo e Rio fará charme para mostrar que o PSD poderá ser uma casa para os refugiados do Caldas.

Eis o calendário completo dos debates legislativos:

Segunda-feira, 3 de janeiro

21h00: PSD vs Chega (SIC)

Terça-feira, 4 de janeiro

18h30: BE vs Livre (SIC Notícias)

21h00: PS vs PCP (TVI)

22h00: CDS vs PAN (RTP3)

Quarta-feira, 5 de janeiro

18h15: CDS vs IL (RTP3)

21h00: PSD vs BE (SIC)

22h00: Chega vs Livre (CNN Portugal)

Quinta-feira, 6 de janeiro

21h00: PS vs Chega (RTP1)

22h00: BE vs IL (SIC Notícias)

Sexta-feira, 7 de janeiro

18h00: IL vs PAN (SIC Notícias)

21h00: PSD vs CDS (TVI)

Sábado, 8 de janeiro

20h40: PSD vs Livre (RTP1)

21h05: PS vs PAN (TVI)

Domingo, 9 de janeiro

21h00: PS vs CDS (SIC)

22h00: IL vs Chega (RTP3)

23h00: PAN vs Livre (SIC Notícias)

Segunda-feira, 10 de janeiro

18h30: BE vs PAN (RTP3)

21h00: PSD vs IL (SIC)

22h00: CDS vs Livre (CNN Portugal)

Terça-feira, 11 de janeiro

21h00: PS vs BE (RTP1)

Quarta-feira, 12 de janeiro

18h30: CDS vs Chega (CNN Portugal)

21h00: PSD vs PCP (SIC)

22h00: IL vs Livre (SIC Notícias)

Quinta-feira, 13 de janeiro

21h00: PSD vs PS (simultâneo RTP1, SIC e TVI)

Sexta-feira, 14 de janeiro

18h30: PAN vs Chega (SIC Notícias)

21h00: PS vs IL (TVI)

22h00: BE vs CDS (RTP3)

Sábado, 15 de janeiro

21h00: PSD vs PAN (RTP1)



Segunda-feira, 17 de janeiro

21h00: Debate entre todos os partidos eleitos em 2019 (RTP1)

Quarta-feira, 19 de janeiro:

Debate entre os restantes partidos (RTP1)

Quinta-feira, 20 de janeiro:

Debate nas rádios (RR/Antena 1/ TSF)