Combustíveis. Preços voltam a subir esta segunda-feira

Ano novo, problemas antigos: os preços dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira, com um crescimento de até dois cêntimos no gasóleo e três cêntimos na gasolina.

“A evolução das cotações em euros aponta para uma subida do preço do gasóleo em até dois cêntimos por litro enquanto que o da gasolina deve registar um aumento de até 3 cêntimos por litro”, disse fonte do setor à Multinews.

Recorde-se que a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

E há mudanças para este ano. O preço dos combustíveis é um verdadeiro sobe e desce e varia todas as semanas, consoante os preços da matéria-prima. E apesar de as cotações poderem mudar de posto para posto – já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado –, é certo que neste último ano, os valores atingiram valores recorde.

Os consumidores vão pagar uma nova taxa de carbono de 0,54 euros na gasolina e de 0,58 euros no gasóleo. Mas os condutores terão de se preparar para outras subidas.

O congelamento da taxa de carbono termina em março e a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) aponta para um aumento entre quatro e cinco cêntimos por litro (sem IVA), a partir dessa altura.

Também o Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) deverá registar uma subida de um cêntimo por litro no caso do gasóleo e dois cêntimos por litro no caso da gasolina.