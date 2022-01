Cotrim em campanha por Setúbal

A Iniciativa Liberal realizará amanhã várias ações de campanha em Setúbal que contarão com a participação do presidente do partido - João Cotrim de Figueiredo - e com a cabeça de lista por Setúbal, Joana Cordeiro. Ambos visitarão uma série de empresas, procurando realçar que Setúbal “tem empreendedores de nível internacional”.

Às 12h00, Cotrim visitará a Florineve e a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais. Às 13h30 decorre um almoço com membros e simpatizantes da IL. Depois, às 13h00, visitará a Casa Ermelinda Freitas, em Palmela. Às 20h00 irá decorrer o jantar de apresentação dos candidatos do círculo de Setúbal.

“A Iniciativa Liberal pretende com estas acções de campanha demonstrar que o distrito de Setúbal tem empreendedores de nível internacional, geradores de emprego na região e aproveitando as suas potencialidades naturais. Nas visitas a realizar o partido pretende também perceber quais são os grandes constrangimentos à sua expansão, bem como os planos futuros para as duas empresas. O distrito de Setúbal tem imensas potencialidades e não pode viver exclusivamente da dependência do cluster da Autoeuropa”, lê-se na nota enviada às redações.