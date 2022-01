Messi testa positivo à covid-19

O argentino Lionel Messi testou positivo para a covid-19, informou este domingo o PSG. Além dele, estão também infetados pelo novo coronavírus Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala.

O jogador vai falhar o jogo da próxima segunda-feira, frente ao Vannes, para a Taça de França, bem como o Clássico com o Lyon, agendado para daqui a uma semana.

A mesma nota deixa ainda saber que Neymar, também jogador do clube, irá permanecer no Brasil até dia 9 janeiro, onde está a recuperar da lesão junto de elementos médicos do PSG. O regresso do brasileiro está previsto para daqui a três semanas.